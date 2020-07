González García: "Estamos pensando en flexibilidades que podríamos hacer a partir del 17"

La primera dama habló con docentes. Foto: Presidencia.

Fabiola Yáñez mantuvo un encuentro, a través de una video teleconferencia, con maestros de las provincias de: Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja y Bs. As.

La reunión tuvo como principal objetivo conocer el desarrollo de la tarea pedagógica en este nuevo contexto de pandemia. Además, conversaron sobre la importancia de la escuela pública como lugar de contención del niño y su familia, de una refundada relación entre padres y maestros, y del uso de las nuevas tecnologías.

Cada representante expuso, con diferentes ejemplos, las nuevas formas de organización en esta realidad pandémica y los modos creativos de motivación para que los niños sigan incorporando conocimientos. Resaltaron en general que se afianzó la relación de maestros con las familias, un vínculo más estrecho que encuentra sus bases en la solidaridad cotidiana.

En un intercambio, que reconstruye una nueva dinámica laboral, los maestros de mayor trayectoria y edad, comentaron que se nutrieron de los más jóvenes al comprender nuevos usos de la tecnología.

En tanto que los maestros más jóvenes reconocieron que van aprendiendo de sus colegas la experiencia en el trato con las familias.

Encuentro virtual de la primera dama con docentes. Foto: Presidencia.

La primera dama valoró el rol de la escuela pública y de todos quienes la componen, en estos tiempos donde se constituye como lugar de contención, de abrigo y de alimento de miles de familias.

Los maestros no han claudicado en estos tiempos complejos, sino que se han reinventado, redoblando su esfuerzo con convicción y amor a los niños y niñas de nuestro país. Estos encuentros se repetirán con docentes de otras provincias a modo de reconocimiento por su gran labor social.

Videoconferencia de Fabiola Yáñez con maestros. Video: Presidencia.

La primera dama en Olivos. Foto: Presidencia.