Incendio en geriátrico de Floresta: dos adultos mayores muertos y más de 40 evacuados

Alrededor de 47 adultos mayores debieron ser evacuados, al producirse un incendio en un geriátrico situado en el barrio porteño de Floresta, habría al menos dos fallecidos.

El inconveniente se produjo en la residencia geriátrica Santa Rita, situada en Morón 4.520, cerca de la intersección con Carrasco, en la zona oeste de la Ciudad.

Al lugar acudieron 12 ambulancias del servicio de emergencia SAME y de empresas privadas para trasladar a las personas mayores alojadas en el lugar.

Los residentes fueron llevados a otros centros asistenciales, todos ellos sin llegar a ser afectados.

El incendio fue controlado por dos dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, y por el momento no se había establecido el origen.