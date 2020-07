Con presencia de Moroni y Daer, el Senado trató en comisión el proyecto de ley sobre teletrabajo

Debate en el Senado por teletrabajo, sesión virtual, Agencia NA.

El Senado trataba esta tarde en comisión el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para el teletrabajo, en una videoconferencia de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y referentes de la CGT y la CTA.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta que preside el oficialista Daniel Lovera se reúne para abordar el proyecto que ya fue aprobado por Diputados y hay discusión entre el oficialismo y la oposición sobre posibles cambios a la iniciativa.

Además de Moroni, participaron del debate los secretarios generales de la CGT y la CTA Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, algo que llevó a senadores de la oposición a invitar también al debate al sector empresarial para poder "escuchar a todas las partes".

El ministro de Trabajo ponderó hoy la necesidad de "regular" el teletrabajo y de "respetar" los derechos del trabajador y el "principio de igualdad", al tiempo que consideró que el coronavirus "ha venido para quedarse", por lo que esa modalidad de tareas "va a estar ahí el día que termine" el aislamiento social.

En la apertura del debate en comisión del proyecto de teletrabajo, el ministro aclaró que el teletrabajo "es un modo del contrato de trabajo" y "hay que desechar esta idea de que estamos generando una categoría nueva de trabajadores".

En la videoconferencia que comenzó esta mañana ante los senadores de la comisión de Trabajo, el funcionario consideró que esta ley, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, busca "regular" la nueva modalidad de empleo y "no tiene ni que promover no obstaculizar".

Sobre el punto de reversibilidad que consta en la normativa, una cuestión que generó discrepancias entre algunos sectores sindicales, el ministro aclaró que "parte de los principios generales del derecho, que se menciona en el Código Civil y Comercial, que es el principio del buena fe".

Moroni rechazó así cuestionamientos del sector empresario sobre la posibilidad de que el empleado decida revertir la situación de teletrabajo y retorne al lugar físico anterior por decisión propia, e insistió con que "el marco de buena fe debe ser exigido".

"Esto de que la reversabilidad tal como está puesta y que vuelva mañana no resiste análisis jurídico, la modalidad debe ser reversible, la fantasía de que esto permite decir al trabajador 'mañana vuelvo' (a una oficina) y que el empleador no tenga listo el puesto no es así", enfatizó.

Moroni consideró que el fenómeno del teletrabajo va a estar "ahí" cuando termine el aislamiento pero aclaró que "está ahora sobredimensionado" por la cuarentena.

El funcionario aclaró que hay puntos de la regulación que deberán ser abordados en la implementación de la norma, como por ejemplo, aspectos de la seguridad e higiene, y cuestiones vinculadas a la forma en que se ejercerán controles sobre el trabajo en esta nueva modalidad.

El debate en comisión, que conduce el senador Daniel Lovera, continuaba este mediodía con las exposiciones de los representantes de la CGT y de la CTA.

Los senadores avanzarán hoy en la discusión pero postergarán la emisión del dictamen para la semana próxima, adelantaron esta mañana fuentes parlamentarias.

Por su parte, Daer advirtió que "hay una precarización de todos los que ejercen el teletrabajo" en distintos lugares del mundo y agregó: "Estamos generando una norma para no caer en la transferencia de trabajadores presenciales incorporados a una legislación a la precarización del sálvese quien pueda ".

Si bien la comisión no tiene previsto emitir dictamen, los senadores de Juntos por el Cambio insistieron en la necesidad de realizar modificaciones a la iniciativa, lo que obligaría a devolverla a la Cámara baja para una segunda revisión.

Frente a ello, Daer pidió "tener cuidado de que la revisión en Diputados de la reformas que haga el Senado no nos deje sin ley".