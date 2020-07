Rocío Guirao Díaz desafió al frío con una infartante postal en bikini

Alexander Caniggia muestra su excentricidad por las redes.

Alexander Caniggia en Marzo salió a pasear con su pareja en auto y sin permiso. Las autoridades lo frenaron y lo demoraron. Sin embargo, él se mostró irónico a través de las redes sociales y hasta compartió memes.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue firme. Sin embargo, Alexander Caniggia salió nuevamente a pasear con un amigo. Esta vez, en su auto nuevo. Contento por haberse comprado un Mustang en plena pandemia, lo probó en una calle desértica, pidió que lo filmaran y subió el video a Instagram.

Junto al clip, en el que simula decirle a un chico que supuestamente lava los vidrios de los autos que se apartara de su coche nuevo, en tono burlón, se refirió a cómo está viviendo la pandemia. "En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para, me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para los 'barats' yo promuevo", escribió.

Alexander no salió a pasear solo, en el asiento del acompañante se puede ver a uno de sus amigos. Claramente, muy cerca del conductor y sin respetar la distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias.