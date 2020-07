Murió Peter Green, guitarrista y miembro fundador de Fleetwood Mac y creador de Black Magic Woman

Fleetwood Mac en el Salón de la Fama del Rock. REUTERS

Peter Green, guitarrista y uno de los fundadores del influyente grupo de rock Fleetwood Mac, murió a los 73 años, dijeron el sábado sus abogados.

La firma Swan Turton sostuvo en un comunicado que Green murió este fin de semana mientras dormía.

Green, nacido en Londres, fue uno de los cuatro miembros originales de la banda y uno de los ocho miembros que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

Peter Green. REUTERS

Noticias relacionadas

Músicos británicos y admiradores rindieron tributo el sábado a Green en Twitter, recordándolo como uno de los guitarristas más talentosos de su generación.

"Lamento no haber compartido escenario con Peter", dijo Stevie Nicks, prestigiosa cantante y otra miembro de Fleetwood Mac.

Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS.

Mick Fleetwood, el otro fundador de la banda, dijo: "Para mí, y para cada miembro pasado y presente de Fleetwood Mac, perder a Peter Green es algo monumental. Peter fue el hombre que comenzó la banda Fleetwood Mac junto con John McVie y Jeremy Spencer. Nadie ha entrado nunca en las filas de Fleetwood Mac sin reverenciar a Peter Green y su talento, y al hecho de que la música debe brillar y siempre ser entregada con una pasión intransigente".

“Un artista al que realmente amé y admiré (...) Él era un cantante, guitarrista y compositor impresionante”, tuiteó el cantante de la banda de rock británica Whitesnake, David Coverdale.

Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS.

“Dios bendiga al inefable Peter Green, uno de los héroes olvidados de la integridad, innovación y espíritu musical”, tuiteó el intérprete y compositor británico Cat Stevens.

Green fundó el grupo con el batería Mick Fleetwood y el guitarrista Jeremy Spencer en 1967. Dejó la banda en 1970, época en la que estaba consumiendo drogas psicodélicas y lidiaba con esquizofrenia, según el sitio de Fleetwood Mac en Internet.

Peter creó "Black Magic Woman" (Mujer de Magia Negra), un clásico de Fleetwood Mac que más tarde tomara Santana para hacer una nueva versión. Además, el guitarrista compuso "Oh Well", "Need your love so bad", "Man of the world" y "Albatross", entre tantos otros.

Su talento y tono único con la guitarra inspiró al famoso artista de blues B.B. King a decir, “tiene el tono más dulce que he escuchado; fue el único que hizo sudar frío”, según el sitio web de la banda.