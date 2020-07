"Mi mamá es una celebridad". Igual Scarlett Johansson". Tik Tok

Miles de usuarios de TikTok quedaron impactados luego de aparecer en Tik Tok un increíble video en el que una adolescente mexicana reveló unas fotografías de su madre, quien resultó ser idéntica a la famosa actriz y modelo Scarlett Johansson, quien es recordada por su papel de Black Widow de la saga Avengers Endgame de Marvel.

Las imágenes con el aspecto real de la mujer se convirtieron en furor en redes sociales y su historia se volvió tendencia.

La autora del video viral de TikTok confesó que, durante las últimas semanas, miles de usuarios comentaron que su madre, la mujer con quien protagoniza todo tipo de disparatadas escenas, luce idéntica a la reconocida actriz y modelo de la ‘Viuda Negra’.

Ella hizo un video con fotos donde impactó a los fans de Marvel, quienes llamaron a la madre como "la doble" de la popular actriz estadounidense.

María José LG, nombre de la autora del viral de TikTok, comparte todo tipo de videos en los que hace curiosos challenges, retos de baile y algunos divertidos sketches en compañía de su madre, quien en todo momento la apoya en su paso por redes sociales. Sin embargo, la joven notó que durante las últimas semanas cientos de cibernautas compararon a su madre con la actriz Scarlett Johansson; en lugar de enojarse decidió verificar si esto era real.

Como se puede apreciar en el video, que logró superar las 100.000 reproducciones en TikTok, la ‘tiktoker’ mostró algunas imágenes de la actriz Scarlett Johansson y luego compartió algunas fotografías de su madre, quien efectivamente luce idéntica a la protagonista de Black Widow.