Samsung Electronics Co Ltd presentó el miércoles su último teléfono inteligente Galaxy Note y su nueva versión de su teléfono plegable, el Z Fold 2, con la esperanza de recuperar terreno frente a sus rivales Huawei y Apple Inc a medida que el mercado de teléfonos inteligentes comienza a recuperarse de su Caída de COVID-19.

Samsung lanzó su modelo premium anterior, el S20, en febrero al comienzo de la pandemia, pero desde entonces ha cedido su clasificación más alta en el mercado de teléfonos inteligentes al Huawei de China, ya que las personas optan por modelos más baratos en tiempos difíciles.

El Z Fold 2 tiene una pantalla de 6.2 pulgadas (15.75 cm) cuando está plegado para proporcionar una experiencia completa de teléfono inteligente incluso cuando está cerrado, anunció Samsung durante un evento transmitido en vivo. Su pantalla desplegada mide 7.6 pulgadas (19.3 cm).

La nueva iteración es más delgada que la primera Fold, y la bisagra se ha mejorado para que sea más resistente, dijo Samsung.

Samsung no reveló el precio del teléfono, pero dijo que habrá más detalles y pedidos disponibles el 1 de septiembre.

El nuevo Note 20 cuenta con una pantalla más grande de 6.7 pulgadas (17 cm), conectividad 5G, funciones de escritura mejoradas con su lápiz óptico S-Pen y acceso a más de 100 juegos de consola y PC a través de un enlace.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Según el filtrador Evan Blass, la pantalla de tipo AMOLED del Note 20 Ultra alcanza las 6,9 pulgada. A diferencia que el modelo básico, está protegida por Gorilla Glass 7 y, aunque cuenta con una RAM de 12 GB, igual que su hermano pequeño, el almacenamiento interno alcanza los 256 o los 512 GB en función del modelo. Asimismo, se espera que vaya acompañado por el chip Exynos 990 o el 992.

Respecto a la cámara, está conformada por tres lentes en la trasera: un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un sensor telefoto de 12 megapíxeles. La batería, según Blass, está fijada 4.500 mAh. El terminal cuenta con carga rápida e inalámbrica.

Samsung Galaxy Note 20

Cuenta con una pantalla AMOLED que alcanza las 6,7 pulgadas. Respecto a las cámaras, el dispositivo es continuista respecto al Galaxy S20 con tres lentes. El ojo principal, y el más potente, cuenta con una resolución de 108 MP. Al igual que el sensor delantero, es capaz de grabar vídeo en calidad 4K.

La pantalla tiene certificación HDR10+, protegida por el cristal Gorilla Glass 6. Con un chip Exynos, los microprocesadores de la propia Samsung. Respecto a la batería, está por encima de los 4.000 mAh, lo que garantiza, sobre el papel, una autonomía superior a las 48 horas en caso de que el dispositivo tenga un uso normal.

El Note 20 cuenta con varios modelos diferenciados por su almacenamiento interno. La RAM, en principio, es algo menor a la del modelo Ultra, que según WinFuture contará con 12GB. El almacenamiento interno se encuentre en los 128 GB ampliables mediante el uso de tarjeta microSD.