Vacuna contra el coronavirus. REUTERS.

Si bien el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández sobre la fabricación de la vacuna de Oxford generó mucha esperanza, la misma todavía no es seguro que funcione y desde Londres adelantan que tampoco saben si, en caso que tengan éxito, que esté antes de fin de año.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar si nuestra vacuna ayudará a manejar la pandemia de COVID-19, pero estos primeros resultados son prometedores", indicó Sara Gilbert, la líder del equipo detrás de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

Ya antes del anuncio del gobierno argentino, una información publicada por The New York Times alertaba que "pese a no conocer si la vacuna va a funcionar o no, porque no han salido los resultados de la fase 3, el Serum Institute de la India va a producir millones de dosis de este fármaco".

"El objetivo es llegar a fin de año para el lanzamiento de la vacuna y es una posibilidad, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto porque necesitamos que sucedan tres cosas", aclaró Gilbert.

Esos tres puntos tienen que ver con demostrar el funcionamiento de la vacuna en los ensayos finales, que se fabrique en grandes cantidades y que los reguladores acepten rápidamente la licencia para uso de emergencia antes de que se pudiera vacunar a un gran número de personas.

Pese al optimismo de la Universidad de Oxford, también en Londres hay voces que no creen que se llegue a fin de año con la vacuna y algunos creen que esto hasta podría demorarse hace 2022.