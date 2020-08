Malena Galmarini y concejales del Frente de Todos recorrieron obras en la zona norte.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, visitó junto a concejales del Frente de Todos, la obra “Red Secundaria Cloacal Lopez Camelo Oeste 1” que beneficiará a 12.500 vecinos y vecinas de la localidad. Luego, visitó junto al vicepresidente de Trenes Argentinos, Rodrigo Alvarez, la puesta en valor de la estación Don Torcuato.

En el marco de la recorrida por la red secundaria cloacal, Malena Galmarini sostuvo: “Venimos de visitar una de las obras de redes de AySA, que es sumamente importante. Para fin de año vamos a tener licitadas todas las obras de Don Torcuato, como estamos haciendo con todas las obras de Tigre. Planificamos 19 obras de redes cloacales secundarias, muy solicitadas, esperadas. Peleamos mucho para que AySA vuelva a ser una empresa del Estado”.

La obra de AySA en el barrio Ricardo Rojas, cuenta en total con 3500 metros de cañería y actualmente posee instalados 26.000 m. El avance de la obra, que tiene en total 3.052 conexiones domiciliarias, es del 75%.

De la recorrida y charla con los vecinos también participaron las concejalas Mayra Mariani y Micaela Ferraro.

Por su parte, la concejala Verónica Caamaño expresó: “Esta obra de AySA que estamos recorriendo con los compañeros concejales va a beneficiar a más de 10 mil personas. Tantos años reclamando agua y cloaca, ahora de la mano de Malena Galmarini podemos contar con estas obras que están bastante avanzadas y muy pronto los vecinos van a poder acceder a estos servicios”.

Sandra Rossi, concejala también presente en el encuentro, manifestó: “Es una obra muy importante para los y las vecinas, nada menos que las cloacas que son un servicio esencial junto con el agua. A través de esta obra 10 mil habitantes van a tener el servicio cloacal que tanto necesitaban".

Luego, hicieron una recorrida por la obra de la nueva estación de trenes Don Torcuato, en conjunto con el vicepresidente de Trenes Argentinos, Rodrigo Álvarez, quien manifestó: “Es una obra que cuando asumimos estaba parada, y el ministro Meoni nos solicitó darle impulso y reactivarla no solo para que los pasajeros viajen mejor sino también para que los comerciantes puedan tener un mejoramiento de su situación. Junto con los vecinos y concejales decidimos integrar la estación con el barrio y el mejoramiento de su entorno. La interacción comercio y usuarios del ferrocarril será dinámica e interactiva".

Finalmente, Galmarini concluyó: “Quiero agradecer a Rodrigo Álvarez, que además de ser vecino de Tigre, concejal, está cumpliendo un rol fundamental en repensar la movilidad, no solo de los pasajeros, sino también de la carga. En este momento de pandemia, cobra gran importancia el hecho de reacondicionar las estaciones. Estamos en Don Torcuato, en esta estación muy utilizada por los vecinos, fundamental para dar impulso a los comerciantes”.

La renovación integral de la estación Don Torcuato, perteneciente a la línea Belgrano Norte, incluye una variedad de mejoras, con el objetivo de brindarle a los más de 6.500 pasajeros diarios que utilizan la estación una mejor experiencia de viaje y de espera, y más seguridad.

En referencia a la obra, la concejala Micaela Ferraro expresó: “Esta obra estuvo durante mucho tiempo parada y se reactivó en tiempo récord; falta muy poco para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de una estación eficiente, segura, cuidada y muy linda”.