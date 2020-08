Ameal

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, se refirió hoy a los casos de coronavirus que se registraron en el plantel del "Xeneize" en las últimas horas, al tiempo que brindó detalles sobre el mercado de pases del elenco que dirige el entrenador Miguel Ángel Russo.

Los futbolistas Iván Marcone, Walter Bou y Agustín Lastra dieron positivo en coronavirus luego de realizarse el "tercer hisopado", por lo cual los tres estarán aislados, tal como indica el protocolo sanitario.

"Estas cosas pasan, nadie está exento. Ahora estamos haciendo los cuidados, se van a hisopar el viernes otra vez", manifestó Ameal en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

Y agregó: "El problema del asintomático es un problema en sí mismo porque nadie quiere infectar a otro. Pasan estas cosas y hay que buscarles la solución, ellos están bien".

A su vez, el mandatario de Boca detalló cuál es el procedimiento de la institución para minimizar los riesgos de contagios.

"Hay una charla permanente que tenemos con el médico y los físicos, toda la estructura de Boca está muy atenta a estos temas para que, cuando sucedan, se les pueda buscar una solución inmediata", explicó.

En cuanto al mercado de pases, el presidente del club resaltó que tiene "una relación bárbara" con el Consejo de Fútbol y afirmó que Juan Román Riquelme "es mucho más de lo que esperaba".

"Nosotros mantuvimos a los jugadores, pero son todos transferibles, sin excepción, hay que entenderlo. Estamos muy bien y queremos seguir mejorando", señaló Ameal.

En ese sentido, detalló que la llegada de Edwin Cardona "está avanzada" y que por el arquero Esteban Andrada no recibieron ninguna oferta pese a los rumores que indicaban una posible salida.

"Independiente no nos pidió a (Agustín) Rossi y sobre (Cristian) Pavón todo es posible. Adelantarse a diciembre no sirve porque no se sabe qué va a pasar, es un futbolista excepcional y puede jugar en cualquier parte del mundo", agregó.

Por último, el dirigente volvió a elogiar al entrenador del plantel superior: "Ojala Russo se quede mucho en Boca, sería un logro y es nuestro desafío. Más allá del aprecio que le tengo, los resultados están a la vista, nuestro DT tiene una tranquilidad y generosidad que es muy importante", concluyó.