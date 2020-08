Captura de video.

En un acto heroico, un niño de tan solo 3 años salvó la vida de su amigo que cayó a la pileta. Los adultos estaban mirándoles pero en un instante de descuido ocurrió el accidente.

Poliana Console de Oliveira, madre del niño héroe, compartió en redes sociales las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para alertar a otras personas sobre la importancia de prestar atención a los niños que se encuentran cerca de una piscina.

Poliana habló del accidente con suerte: "Mi pequeño Arthur, ¡un verdadero héroe! Héroe de la vida real, mi orgullo", escribió la madre en su cuenta de Facebook al publicar la historia el domingo 16 de agosto. "Arthur salvó la vida de su amigo fueron 30 segundos de descuido".

El hijo pequeño del conserje salió de casa solo, sin avisar a su mamá y se dirigió hacia la pileta, allí se ve al niño mientras interactúa con Arthur. Sin embargo, cuando el menor intenta tocar el agua, el peso de su cuerpo lo vence y cae.

Arthur de manera casi instantánea le brinda su brazo para salvar al amigo y pode sacarlo. Poliana cerró: "¡No te descuides! En mi corazón solo hay gratitud por la vida del pequeño amigo de Arthur. Y el orgullo de la valiente, rápida y amorosa actitud de mi hijo".