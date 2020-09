Crimen de la mafía china, CANAL 26.

Un joven de nacionalidad China de 34 años de edad fue brutalmente asesinado en Barrio Norte en una locación donde investigan que funcionaba un posible casino clandestino.

La policía de la ciudad investiga el subsuelo del lugar donde fue encontrado el hombre por sospechar de un ajuste de cuentas de la mafia china que se dio en el subsuelo del lugar donde se sospecha que funcionaba este lugar clandestino.

En la causa ya hay 3 imputados, mayores de edad todos y con domicilio en la vivienda lindante del lugar donde se cometió el crimen. El asesino estaría entre los detenidos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los investigadores hablan de una interna entre los integrantes del grupo que formaban una sociedad ilícita. Entre las prendas del asesinado se encontraron $ 23.000.

Your browser does not support the video element.

La polícia junto a la jueza investigan una prueba que encontraron en el lugar que es un revolver calibre 22 y una caja de cartuchos.