Tiziana Sabatini

La familia Sabatini enfrenta el coronavirus por estas horas. Oriana había sido la primera en contraer la enfermedad pero también se contagiaron Catherine Fulop, Ova, Betty (la madre de Ova y Gabriela) y Tiziana.

Las dos últimas debieron ser internadas tras el positivo de COVID-19 y fue entonces que la hermana menor de Oriana quiso hablar en redes ante la preocupación de los amigos y conocidos de la familia.

Tiziana escribió: "Hola quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa". Así inició el comunicado en sus historias de Instagram, para que no siga creciendo la preocupación y miedo por su salud.

"Ayer sí me llevaron al hospital para hacerme estudios... La médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía", contó sobre su internación.

"Por suerte mis pulmones están bien, así que estoy aislada en mi casa y con mi familia. Gracias a todos los que se preocuparon", aclaró.

Su madre Catherine Fulop reveló la mañana del lunes que tanto ella como su familia dieron positivo de covid-19. "A finales de la semana pasada comencé a tener síntomas, que no pensé que sería Covid. El viernes a la tarde después de la radio, me dio fiebre. Luego me hisopé y el resultado fue positivo", contó la actriz.

Fulop dijo que si bien estaban todos bien los primeros días son los más fuertes y que presentaron fiebre, dolor de cuerpo, de garganta y sensaciones raras en la boca.

Mientras que Oriana Sabatini recibió la noticia a kilómetros de que su familia, al igual que le sucedió a ella en Italia con Paulo Dybala, están infectados del virus que afecta al mundo. Desde el principio ella detalló en video de su Instagram lo que significó la experiencia de padecer la enfermedad: primero no lo sabía y notaba mucho cansancio y tos pero pensaba que era una gripe común. Fue al hisoparse cuando le dio positivo, al igual que el resultado de su pareja, figura del equipo de fútbol europeo, Juventus.

Juntos, transitaron el covid-19 y pudieron superarlo tras largas semanas de malestares y test de chequeo que dio positivo en varias oportunidades en el caso de Paulo.