Lionel Messi. REUTERS

Lionel Messi... ¿más cerca del Manchester City? Así lo anuncian en Inglaterra mientras Jorge Messi negocia en Barcelona con Josep Marií Bartomeu la salida del club de su hijo.

Inglaterra anuncia la concreción del pacto del delantero argentino con el Manchester City para ser nuevo jugador de los Ciudadanos con un contrato valuado en 700 millones de euros.

Fue la BBC, el prestigioso medio de Inglaterra, que publicó en sus redes que "El jugador de Barcelona Lionel Messi acordó un vínculo de cinco años con el City Football Group por valor de £623 millones. Jugará tres temporadas en el Manchester City para luego unirse al New York City de la #MLS". Los 623 millones de libras son, en euros, algo más de 700 millones de euros (701.023.802 millones).

VIDEO REUTERS

Mientras tanto, en España se vive otro clima. El padre y representante de Lionel Messi llegó esta mañana al Aeropuerto de El Prat de Barcelona, a las 7:40 de España, 2:40 en la Argentina, para negociar el futuro del jugador que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana.

Barcelona's Lionel Messi has reportedly agreed a five-year deal with City Football Group worth £623m that will see him spend three seasons at Manchester City before joining #MLS side New York City FC.



Latest gossip 👉 https://t.co/CTeUVnMQkS #bbcfootball #ManCity pic.twitter.com/mY4O0yGnYp