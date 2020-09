Fue detenido nuevamente tras ser liberado. Foto: Youtube.

Un hombre de 21 años de edad, que contaba en su haber con 57 causas penales y fue liberado en julio último por la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus fue detenido nuevamente por la policía luego deun robo a un hombre y su pequeña hija en el partido bonaerense de La Plata.

El procedimiento policial se llevó a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría de Villa Ponsati tras identificar al joven como a uno de los dos ladrones que el 23 de agosto cometieron un asalto mediante la modalidad "motochorro".

El robo tuvo lugar en 117 entre 96 y 97 cuando un hombre de 33 años caminaba junto a su pequeña hija y aparecieron dos delincuentes en una moto.

Noticias relacionadas

El acompañante se bajó de la moto y la víctima, que intentaba cubrir a la niña, recibió un culatazo en el rostro.

Cuando los delincuentes le quitaron un teléfono celular huyeron en la moto, pero quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Your browser does not support the video element.

El momento del robo. Video gentileza Alternativa Viral IC.

Luego del análisis de las imágenes, los autores fueron identificados y con el aval del fiscal Álvaro Garganta, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de 95 entre 119 y 120, donde fue detenido el joven de 21 años, quien se encontraba vestido con las mismas ropas cuando cometió el asaltó.

El joven había sido demorado por un delito de similares características el pasado 11 de junio y la justicia convirtió la aprehensión en detención, pero en julio, en el marco de la crisis sanitaria, fue liberado.

Luego también se supo que desde 2015 fue detenido en 57 ocasiones, casi un promedio de una vez por mes durante estos cinco años.