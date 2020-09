Empresas y sus desafío en tiempos de Pandemia.

La Feria Internacional de China para el Comercio de Servicios ha sido inaugurada el 4 de septiembre en Beijing. Este es el primer gran evento económico y comercial internacional que se lleva a cabo de manera presencial en China desde el brote de la pandemia de COVID-19.

Con este marco, que no hace excpeciones con nadie, también las grandes empresas tecnológicas han sentido el fuerte impacto derivado por la llegada del covid-19.

En este contexto de pandemia que parece no tener fin en muchos lugares, las más importantes firmas de tecnología de China han decidido tomar el toro por las astas y enfrentar el inmenso desafío presentado por la enfermedad.

Uno de los principales temas en cuestión es el de la detección precisa de personas contagiadas, y así las cosas, resulta un inconveniente testear a tanta gente junta, sobre todo en un país como el gigante asiático.

De entra las firmas que han decidido hacer cosas muy concretas al respecto, se encuentra la empresa china Megvii, que acaba de presentar en la muestra un dispositivo que es capaz de tomarle la temperatura a 3.000 personas al mismo tiempo con absoluta precisión. Esta empresa es mundialmente conocida por ser especialista en sistemas de reconocimiento facial, pero la pandemia la ha obligado a reinventarse, como en este caso.

Empresas chinas y coronavirus.Video: CGTN.

"Muchas empresas se decidieron a desarrollar todo lo que pudiesen para hacer frente a la pandemia", dijo recientemente Jiang Yand, vicepresidenta de Megvii.

Este importante avance se utiliza actualmente en aeropuertos y lugares de grandes concentraciones de gente en diferentes países.