Mensaje de Baby Etchecopar.

El periodista Baby Etchecopar fue otra de las personalidades famosas de la Argentina, víctima deel coronavirus y grabó un video para sus seguidores.

En el mismo dijo que ya ha sido dado de alta tras haberse contagiado el Covid-19, pidió que se cuiden por la pandemia y anunció que volverá a A24 y Radio Rivadavia el 7 de septiembre.

"Quería darle un saludo y agradecerle a toda la gente que se preocupó. El lunes vuelvo a laburar”, incisió el video el periodista.

Serio, el comunicador advirtió respecto del peligro que significa el virus, asegurando que este no es para nada fácil.

“Ya estoy ahora de alta. No jodan. Uno se cree que es joda, pero llega un momento en que te dicen 'positivo' y se te llena el traste de preguntas. Nosotros la sacamos barata, pero se podría haber complicado”, expresó el periodista, incluyendo también en su mensaje a Silvia Cupeiro, su pareja.

“Estamos muy bien y la pasamos muy bien, pero hay que cuidarse porque está (el virus), el único mensaje que puedo dar es ese, hay que cuidarse porque está en todos lados y a cualquiera nos puede pasar. No hay vacuna y no somos inmunes", reflexionó el conductor.

Baby Etchecopar habló sobre el coronavirus.

“Gracias a todos y gracias por haber estado”, finalizó Etchecopar.

El caso positivo de la exfigura de Radio 10 coincidió con el de su colega y amigo, Eduardo Feinmann, aunque en el caso de este fue más severa su situación, debido a que tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi.