Detención del principal sospechoso del asesinato de Ludmila Pretti.

El principal sospechoso del femicidio de Ludmila Pretti, Cristian Adrián Jerez, de 19 años, fue detenido esta madrugada luego de permanecer prófugo por casi 24 horas.

La noticia la confirmó el tío de Ludmila, de nombre Juan, en el programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550. "Otro tío de Ludmila es de la Policía Federal. Sin esa 'ayudita' esta detención en horas no hubiese sido posible. Para la clase trabajadora en nuestro país es así", explicó el tío de la menor asesinada en Moreno en AM 550.

Lo llamativo del caso es que Jerez estuvo ayer en la comisaría y se fue con la excusa de ir a buscar el documento y en ese momento se convirtió en un prófugo de la Justicia.

"No podemos dejar pasar que este individuo se le escapó a a la policía diciendo que iba a buscar su documento", agregó el tío de Ludmila.

La adolescente de 14 años fue encontrada asesinada este lunes, horas después de haber asistido a una reunión clandestina en el partido bonaerense de Moreno. El cadáver de Ludmila Pretti fue hallado entre dos colchones de una vivienda en la que residía el sospechoso (Jerez), en López Ñandutí y Vidt, de la localidad de Francisco Álvarez, donde también se había celebrado la reunión, indicaron fuentes policiales.