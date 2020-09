SEBASTIÁN ESTEVANEZ

Sebastián Estevanez se animó a mostrar tras más de dos semanas del accidente doméstico que sufrió, cómo quedó luego de que le explotara un bidón de alcohol en la mano. Le ocasionó quemaduras, además, en su rostro, y cuello. Generó la preocupación de toda su familia.

El actor estuvo muy preocupado por este episodio y ahora compartió una foto y reflexionó sobre el duro momento momento que atravesó.

Sebastián Estevanez sufrió un grave accidente a mediados de agosto cuando un bidón de alcohol le explotó en las manos. El episodio obligó a su familia a pedir asistencia médica de urgencia y una ambulancia se tuvo que hacer presente en su casa para atenderlo.

El actor, de 49 años de edad, decidió mostrar cómo quedó su rostro y mano tras el accidente al que anteriormente catalogó como "uno de los momentos más difíciles de mi vida".

"¡Hola! ¡Por suerte estoy mucho mejor!", arrancó su posteo realizado en Instagram. Luego, continuó admitiendo que tuvo una acción irresponsable: "¡Muchas graciaaas por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar", afirmó. "Por favor nunca usen cosas inflamables para encender el fuego, ¡tengan mucho cuidado! ¡Besooos y abrazoos!", cerró su mensaje.

18 días después del accidente, el 11 de septiembre pasado, Sebastián Estevanez rompió el silencio en las redes. A través de una publicación difundida en sus cuentas de Twitter e Instagram, el actor explicó qué le sucedió, cómo se encontraba, y agradeció el apoyo recibido.

"Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó Estevanez en el comienzo del mensaje que compartió con sus más de 624 mil seguidores. Luego, habló sobre la situación que vivió: "Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano", explicó el intérprete.

"Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos", continuó contando Sebastián Estevanez sobre el estado de salud de sus hijos Francesca, Benicio y Valentino, la modelo, de 36 años de edad, y el suyo.