Edith Hermida, conductora de Canal 26.

Eran las 6.40 de la madrugada del viernes, Romina Malaspina se convirtió en noticia tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito. La modelo impactó su auto contra un colectivo, tras asumir que "se quedó dormida unos segundos".

La periodista Mercedes Ninci intercambió unos mensajes de WhatsApp con la joven y los compartió en Bendita, el programa donde también trabaja Edith Hermida, conductora de Canal 26. Dicho relato dio paso a una filosa teoría a Edith Hermida sobre el choque que pudo haber terminado en tragedia.

Ninci le preguntó a Malaspina: "¿Ibas a trabajar o volvías de alguna salida?'", y ella le respondió: "Sí, tenía una producción con una marca, temprano, y por la noche no estoy pudiendo conciliar el sueño. No descansé casi nada y, obviamente, no pude hacer la producción".

Ninci entró en un terreno más amoroso y de la vida íntima: "¿Venías de estar con Ecko?". "No, venía de mi casa", contestó la joven conductora. No conforme con la respuesta, Mercedes puntualizó: "¿Estás de novia con el rapero?". Y la respuesta de Romina fue sugerente: "No, no tengo en mente estar de novia, por ahora".

No convencida con las explicaciones de Malaspina, Edith disparó sin filtro su hipótesis: "La duda es si iba para la casa o se iba. Para nosotros venía de chonguear". Relativizando el motivo, Beto Casella retrucó: "¿Y cuál sería el problema?". A lo que Edith Hermida respondió con un divertido sincericidio: "Bueno, hablamos de envidia".