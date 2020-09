Toma de tierras en Guernica, CANAL 26.

En la localidad de Guernica son más de 100 las hectáreas tomadas, solo una pequeña fracción pueden ser compradas a quienes ostentarían los títulos de propiedad, ya que el resto, forman parte de un emprendimiento inmobiliario que en su primera etapa proyecta la construcción del Country & Club San Cirano a través de la firma Bellaco S.A.

La mayor atención se centra en encontrar tierras deshabitadas, no utilizadas, comprarlas y ofrecerlas para que abandonen la toma de manera voluntaria. El municipio estaba pensando en un plan alternativo de relocalización de los ocupantes de tierras en Guernica porque no hay tierras fiscales disponibles.

Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof presentará ante la Justicia una propuesta consensuada con los tomadores de tierra para destrabar el conflicto y evitar un desalojo forzado ante la posibilidad de incidentes. La fórmula se aproxima a lo que viene proponiendo desde hace un tiempo el Movimiento Evita.

El móvil de Canal 26 recorrió los terrenos tomados y dialogó con algunos de las personas que allí están tomando las parcelas.