LACUNZA. NA

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza advirtió que si el Gobierno no aplica un plan económico "creíble", el precio del dólar "va a ser un barrilete".

"Estamos todo el tiempo debatiendo reformas estructurales y siempre las dejamos para el año siguiente; entonces, el valor de la moneda depende de que no tenemos esas instituciones económicas y los problemas nos sorprenden porque no hicimos lo que teníamos que hacer", dijo el ex funcionario.

"Hace rato que los argentinos venimos ahorrando en dólares, porque cuando lo hacemos en pesos sentimos que es como el helado, que se va derritiendo", añadió Lacunza, en declaraciones a un canal de noticias.

A su criterio, "seguimos comprando dólares porque no confiamos en esa maquinita que maneja el Gobierno que, además, cuando da su pronóstico dice que la emisión no genera inflación, que vamos a ser más Estado y vamos a vivir con lo nuestro: todos eslóganes sin rumbo".

"Podemos hacer desdoblación, torniquetes, cepos, lo que querramos, pero si no hay un plan creíble, el dólar va a ser un barrilete", enfatizó.

Para Lacunza, el endurecimiento del cepo cambiario "da la idea de ser algo no sostenible, transitorio. Y el exportador prefiere no liquidar, el importador lo hace muy rápido y aquel que tiene deuda, la paga ahora, porque después le va a valer más".

"En el mejor de los casos, alarga la vida útil, pero la sangre va a buscar otro camino por donde salir. Entonces (es ahí cuando) tenés que poner otro cepo, como se hizo ahora. Yo no hubiera tomado la medida que se tomó la semana pasada. Es un poco de cepo, porque ahora el cupo de US$ 200 lo compartimos entre el ahorro y (los gastos con) la tarjeta; un poco de devaluación, porque el dólar ahorro ahora sale 130 pesos; y un poco de desdoblamiento, porque para pagar deudas en el exterior, las empresas tienen un dólar a 110 pesos", evaluó.

El ex ministro consideró que el Gobierno pudo haber aumentado los requisitos para la compra de divisas "para evitar una devaluación traumática, inminente o descontrolada".