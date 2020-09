LOCALES GASTRONÓMICOS EN PANDEMIA. NA.

La pandemia de coronavirus y, como consecuencia de la misma, el aislamiento obligatorio y preventivo materializado en la más larga cuarentena del mundo ha derivado lógicamente en una baja de la actividad en general y, con este marco, la actividad comercial no es excepción a la regla.

De hecho, desde que se ha decretado la cuarentena en la Argentina, en el pasado mes de marzo, los comercios se han visto muy perjudicados y su futuro pende de un hilo. El rubro gastronómico es uno de los más golpeados.

Al respecto, habló Federico Goransky, empresario gastronómico de Mar del Plata. Lo hizo en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Gustavo Mura en su programa "El Ojo de la Tormenta", por RADIO FM LATINA 101.1.

Noticias relacionadas

Para los gastronómicos marplatenses, la situación es casi terminal. En este sentido Goransky dijo: "Nosotros solo necesitamos trabajar, no me quiero meter en una cuestión política. Yo no sé que temporada ven ellos, pero yo estoy muy preocupado".

Respecto d elo que se puede esperar para los meses que vienen, sobre todo en el verano, manifestó el empresario gastronómico: "Si va a haber temporda, ¿por qué no nos cuentan como va a ingresar la gente, si va haber cuarentena, etc.? Nos preocupa mucho la falta de planificación".

ENTREVISTA COMPLETA EN RADIO FM LATINA 101.1.

"Si quieren que nos quedemos en casa no hay problema pero que por lo menos nos den ayudas reales", expresó Goransky.

"La relación con los propietarios de los locales se está volviendo muy tensa. El sábado tuvimos un mal momento con la policía. Estamos haciendo una protesta con las mesas afuera solicitando que se nos deje abrir las veredas como en CABA", comentó por último el empresario en RADIO FM LATINA 101.1.