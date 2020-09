AMBULANCIA DEL SAME

Un suceso de la intimidad de una pareja terminó en una queja por parte de los protagonistas porque se burlaron de ellos en medio de la emergencia y necesidad de asistencia. Se conoció que una mujer le practicaba sexo oral a su pareja y le provocó con los brackets una profunda herida en el pene. Ante esa dramática situación, se comunicó con el 107, la línea nacional del SAME, y cuando explicó lo que le sucedió con su pareja y pidió ambulancia, recibió como respuestas burlas ante lo ocurrido.

Todo ocurrió hace unos días en una situación íntima de pareja en un domicilio situado en la calle Montevideo al 1500 de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Luego del suceso con el SAME, los empleados que se rieron del hecho recibieron un sumario.

Se supo sobre la historia que el joven herido comenzó a sangrar mucho del pene y debido a la sangre que perdió se desmayó, por lo que debió ser internado.

Sorprendida y preocupada por el suceso, la mujer llamó a emergencias al 911 y de ahí derivó al 107, ya que esa oficina funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad de Bahía Blanca, encabezada por Emiliano Álvarez Porte.

Enterado del hecho, Álvarez Porte ordenó el sumario para deslindar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, la grabación se viralizó generando aún una mayor indignación por parte de la víctima y su pareja. En la misma se escucha a la chica pedir una ambulancia en una notoria crisis nerviosa y cuando la operadora del SAME le pregunta donde fue la herida y cómo se produjo estalló en una carcajada al escuchar que la joven se la había hecho con los brackets.

La mujer, desesperada por lo que le pasó en la intimidad, contó el suceso mientras le practicaba sexo oral a su novio y que en un momento lo lastimó con los brackets. Tal fue la herida y el corte al joven que se desmayó. Mientras contaba el suceso, primero hubo un silencio de parte de los empleados y luego se oyeron risas de la operadora y quienes estaban con ella en ese momento de la llamada.

En medio de la charla, la empleada del 107 le había comentado a la chica que ya había policías llegando al lugar.

Por este suceso, se inició una investigación para determinar quién filtró el audio de la llamada que era de índole privada y no debería haberse viralizado ni llegado a ser de notorio conocimiento en redes sociales.