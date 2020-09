AMERI EN DIPUTADOS

El diputado nacional por Salta Juan Emilio Ameri, que protagonizó este jueves un escándalo sexual en plena sesión virtual, presentó su renuncia ante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

A través de una carta, Ameri pidió disculpas por su conducta y dijo que no fue su intención faltarle el respeto a la "Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".

Su banca será ocupada por la antropóloga Alcira Figueroa, representante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.

Noticias relacionadas

La presentación de la renuncia marca un cambio respecto de la postura que había sentado horas antes, cuando dijo que estaba de acuerdo con la suspensión que había resuelto el pleno de la Cámara, pero que la medida de la expulsión correspondía a un hecho "más grave" que el que él protagonizó.

Sin embargo, según pudo saber NA, el bloque del Frente de Todos y en particular Massa presionó durante la noche a Ameri para que presentara la renuncia antes de medianoche y así evitara un proceso desgastante e innecesario que de todos modos hubiera desembocado en su expulsión luego de que así lo dictaminara una comisión ad-hoc.

"El mensaje de Massa al diputado fue o mandas la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy ", revelaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo. El hecho de la polémica sucedió en momentos en que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos) tomaba la palabra para introducir el debate en torno al proyecto sobre la Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

Ameri fue captado en cámara manoseando y besando en partes íntimas a una joven sentada en su regazo: la mujer sería su asesora personal y pareja.