Muerte de Mohsen Fakhrizadeh. Foto: Reuters.

Por Manuel Castro.

En junio de 2019 el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan anunció el despliegue de mil soldados adicionales a Medio Oriente debido a la amenaza de Irán. Eso se debió a los ataques iraníes a dos petroleros en el Golfo de Omán por parte de la Guardia Revolucionaria de acuerdo a las pruebas que presentó el Ejército estadounidense. Irán negó haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos.

Que esa zona es lugar constante de conflictos no es nada nuevo. Los seguirá habiendo. Las fichas se vienen acomodando en el tablero desde hace tiempo.

La muerte de Mohsen Fakhrizadeh el padre del programa nuclear iraní ha provocado la ira del gobierno que señala a Israel como el responsable del atentado.

El ataque se realizó con una ametralladora automática operada por control remoto y tuvo una duración de tres minutos. Según los iraníes las armas habrían sido fabricadas en Israel.

Esta muerte hizo montar en cólera al poder iraní, el parlamento ha hecho un llamado a la venganza y además que se apruebe una ley para que no se permita que la Agencia Internacional de Energía Atómica inspeccione las instalaciones nucleares.

El Programa Nuclear Iraní comenzó en la época del Rey de Irán en 1950 ayudado desde el comienzo por los Estados Unidos. Se paró después de la Revolución de Jomeini pero luego continuó.

Teherán asegura que el programa tiene fines pacíficos pero en Occidente se teme que la intención sea la de lograr armamento nuclear con lo cual cambiaría toda la estructura de poder en la zona. En 2015 se firmó el Plan de Acción Conjunta que fue abandonado por Estados Unidos aunque China, Francia, Reino Unido, Alemania y Rusia siguen en este tratado. Donald Trump le aplicó también sanciones económicas a Irán.

No es la primera vez que matan a un científico o que atentan contra un científico.

George Chaya (La Yihad Global. El terrorismo del siglo XXI. Windmills Edition. California. EE.UU) señala: “si bien es cierto que Israel no se hizo cargo de forma directa y abierta reconociendo su participación, porque es una modalidad operativa de ellos y no lo va a hacer, las sospechas de la comunidad internacional están centradas en eso porque hay antecedentes de otros cuatro científicos que fueron “eliminados” de una manera que dio a entender que pudo haber intervenido el servicio de inteligencia israelí o un servicio occidental. La modalidad operativa de cómo se llevó adelante indica que hubo una tecnología importante, por el tipo de arma utilizada. No hubo un operativo sobre el terreno, no hubo presencia humana. Queda abierta la vía para que se pueda pensar sobre una intervención de esa naturaleza. De todas formas haya sido Israel o no, Irán lo acusará porque es su enemigo histórico”.

El llamado a la venganza por parte de los parlamentarios iraníes quedará solo en lo simbólico porque la decisión final la tiene el líder Alí Jamenei que está por encima del presidente Rohani, que cree que con las negociaciones se podría encauzar el tema.

El poder militar va de la mano del poder económico. El tener ambas le da a cualquier país un peso específico que otro débil nunca tendría. Hablar de derechos, libertad y moral ante quien está armado hasta los dientes pensando que se lo puede llegar a convencer no solo es una pérdida de tiempo sino que convierte en un idiota al que pretenda hacerlo. ¡Por Dios lean un libro de historia!

Por si no quedó claro pondré el siguiente ejemplo: cuando un país va a una conferencia de desarme, espera que los otros se desarmen. O si prefieren, Papá Noel no existe y los Reyes son los padres. Este es el planeta Tierra, no el Edén. Es más, para ir al Paraíso hay que estar muerto.

Es evidente para muchos observadores que Irán busca tener poder en un mundo cuyas fichas se están acomodando en el tablero. Estados Unidos no será (ya no lo es) la única potencia, está China, Rusia. Pero hay más: India, Irán, Israel, Japón, el Reino Unido (separado del .lastre que es la U.E), Turquía…Un buen ejemplo de poder nuclear, la India y Paquistán.

No es descabellado pensar que Irán quiere su lugar entre los poderosos de la Tierra.

George Chaya: “es notorio que Israel no quiere que Irán avance en el tema nuclear, pero los iraníes, claramente buscan tener esa capacidad nuclear disuasiva, de negociación y se quiere hasta agresiva.

Pero esta vocación no comenzó con Jomeini, empezó hace muchos años con el Sha (Rey) de Irán, que buscaba estar en paridad con sus vecinos regionales. Más allá que en la realidad política de la época del Sha Pahlevi no existían las condiciones de rispidez que sí ahora están. Está el conflicto con la Casa Saud (Arabia). Aquí hay dos contrincantes que definen la cuestión pero desde un punto de vista religioso.

Aquí es donde Occidente comete el error de no entender, de no interpretar el conflicto en esa región del mundo. Tratan de entenderlo desde un punto de vista materialista y no es así. El tema es religioso. Un enfrentamiento histórico entre chiítas y sunitas”.

A todo esto se le agrega que las relaciones con EE.UU. no están bien y vaya a saber qué puede pasar hasta el 20 de enero donde supuestamente Trump “dejaría” la Casa Blanca y “asumiría” Biden.

La bomba está. Lo que no sabemos es si la mecha es corta o larga.

Existe un afán de venganza pero hay que negociar porque hay un problema económico en el medio. Y, antes que el honor, está el estómago. Aunque el mandato de Rohani está por terminar y para las próximas elecciones parece ser que ganarían los ultraconservadores. Fakhrizadeh era considerado el cerebro del programa de armas de Irán que, teóricamente, fue desmantelado en el 2000.

En Irán todos apuntan al Mossad. Y en realidad el Mossad lo seguía de cerca.