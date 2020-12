Reunión de la OEA. Foto: NA.

La Argentina optó este miércoles por la abstención ante la declaración en la que la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó por "fraudulentos" los comicios realizados en Venezuela el pasado fin de semana.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar la resolución mediante la cual el organismo internacional decidió desconocer los resultados de las elecciones, que consideró que "no fueron libres ni justas".

De este modo, se produce la segunda abstención de la Argentina en una votación de la OEA, luego de que el pasado mes de octubre, se pronunciara en ese sentido cuando el Consejo Permanente del organismo aprobó una resolución donde se advirtió que "el reconocimiento de las elecciones" dependería de "las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos".

Noticias relacionadas

La resolución fue aprobada por 21 delegaciones, con seis ausencias y cinco abstenciones, mientras que México y Bolivia votaron en contra.

El texto del proyecto aprobado habla de "elecciones fraudulentas hechas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro" y respalda la iniciativa de la sociedad venezolana de realizar una consulta popular para permitir que la ciudadanía participe, al considerar que "no contaron con la participación de todos los actores políticos, no se liberaron a los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral".