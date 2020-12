Carlos Andrés Calvo.

El actor Carlos Andrés Calvo, que falleció este viernes a los 67 años, mientras estaba internado en un centro de alta complejidad, fue velado hoy en el Teatro Liceo, en el barrio porteño de San Nicolás.

Así lo confirmó su jefa de prensa, Martina Valía, en su cuenta de Twitter, en la que informó que el velatorio se realizaba este viernes entre las 18:30 y las 23:00.

Además, informó que a la despedida del actor sólo ingresarían familiares y amigos de Calvo.

La noticia de la muerte del actor, la dio a conocer este viernes el productor Javier Faroni, amigo íntimo de Calvo, también en su cuenta de Twitter.

"Fuiste todo lo importante en mi vida... Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss", escribió el productor en la red social y acompañó el mensaje con varias fotos de diferentes épocas con el actor.

Los restos mortales de Carlos Calvo serán trasladados este sábado a un cementerio privado para ser inhumados.

Último adiós a Carlos Calvo en Teatro Liceo. Canal 26.