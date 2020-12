Erupción del volcán Etna, REUTERS.

El volcán Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia, se despertó la noche del pasado domingo y entró en erupción, expulsando fuentes de lava ardiente y escombros a cientos metros de altura junto a una espesa columna de humo que se elevó hasta 5 kilómetros sobre el Mediterráneo.

La actividad volcánica comenzó luego de que un terremoto de magnitud 2,7 y otros 16 temblores se registraran en la región en las últimas 24 horas.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Observatorio Etneo, anuncia, en la última actualización del 27/05, que “la actividad explosiva en el cráter Sureste fue de intensidad variable y por el momento parece estar disminuyendo nuevamente.“

En cuanto a la actividad efusiva, por las cámaras de vigilancia parecería que el flujo de lava producido por la fisura sur está inactivo, mientras que el flujo procedente de la fisura suroeste está menos alimentado actualmente.

Mirá el video.