Incendio en Loma Hermosa.

La alerta se encendió en Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, al sentir un fuerte olor a quemado y ver una densa columna de humo negro. Se trató de un incendio en una fábrica de pinturas. Al menos tres heridos.

Ocurrió en una fábrica de pinturas SABA ubicada sobre la calle Churruca al 9400, entre Berlín y Madrid. Comenzó a incendiarse y la columna de humo se empezó a ver a kilómetros del lugar.

Fueron unas ocho dotaciones de Bomberos que empezaron a trabajar para contener las llamas que, según los testigos, superan los 3 metros, mientras los vecinos de la fábrica fueron evacuado de manera preventiva ante lo incontrolable del fuego.

Al menos hay tres heridos por el hecho. Los vecinos de la zona aseguran haber visto a al menos dos operarios de la fábrica afectados que fueron retiradas del lugar en ambulancias y trasladados al Hospital Bocalandro, ubicado a 10 cuadras del siniestro.