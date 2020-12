Informe especial de Canal 26 sobre FIFA GATE

El Fifa Gate fue, sin dudas, el golpe más certero a la estructura del fútbol mundial. Y en Suiza todavía se sienten las réplicas de una redada que puso bajo arresto a dirigentes y empresarios vinculados con la organización.

Cinco años después, la investigación sigue en marcha, con varios matices por la pandemia, pero con muchos de los protagonistas bajo la atenta mirada de la Justicia de Estados Unidos.

En la primera parte del informe de Canal 26, les mostramos los diálogos que involucraban al ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, y José Hawilla, ex dueño de Traffic, una de las más grandes agencias de marketing deportivo del mundo, también involucrada en este entramado.

Hawilla funcionó como topo de la justicia estadounidense, en el marco de la casa por Fifa Gate, desde mayo de 2013, cuando negoció su libertad a cambio de información.

Desde aquel momento, Hawilla dejó en evidencia a sus colegas y a los dirigentes, quienes aceptaban sobornos a cambio de otorgar los derechos de la Copa Brasil, por un valor inferior al del mercado.

Se destacan las charlas que mantuvo con Kleber Leite, otro empresario brasileño, quien reconoce el pago de 2 millones de reales a los dirigentes para conseguir los derechos de televisación.

Antes del Fifa Gate, Hawilla ya había sido sorprendido en mayo de 2013 en Miami Beach, cuando agentes del FBI llegaron al lujoso hotel Mandarín y lo despertaron para preguntarle si pagaba sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano para obtener beneficios en los derechos de TV de distintas competencias futbolísticas.

El empresario brasileño lo negó, pero al poco tiempo fue arrestado por obstrucción a la justicia y entonces decidió cooperar para destapar la trama de corrupción, colocándose secretamente un grabador que registrara los diálogos con sus pares acerca de lo investigado.

Sin dudas, un hecho de corrupción a nivel global en el que la pelota se manchó.