Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense. Foto: NA.

El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, consideró hoy que "hay una absoluta distorsión en la traducción" de las declaraciones que realizó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto al retraso para la aplicación segura de la vacuna Sputnik V en personas mayores de 60 años.

"Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años", dijo Gollán en declaraciones radiales.

Al respecto, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof planteó que en Rusia "se están investigando en personas menores de 18 y mayores de 60" y precisó que "el 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años".

Noticias relacionadas

"Eso es lo que (Putin) comunicó, no que no sirva o no tenga eficacia en mayores de 60", remarcó Gollán, quien insistió en que "la vacuna Sputnik V es muy segura" y que "ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años será autorizada".

Y afirmó: "Estamos convencidos de que la Sputnik V será aprobada de emergencia porque es muy buena. Mucha gente mayor de 60 se ha vacunado, pero obviamente, no entra dentro de los ensayos clínicos controlados, con lo cual sirve como referencia pero no como evidencia científica".