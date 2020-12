El mal momento de Mirtha Legrand: reclamo sindical en su casa por deuda con su chofer

Los manifestantes reclamaban que el chofer de la Diva no se encuentra inscripto y no hace aportes a esa entidad sindical. Pedían ingresar al domicilio ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortíz, pero no recibieron la aprobación judicial.