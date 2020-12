Anuario de Espectáculos 2020.

Lo que el Covid-19 se llevó en este 2020. Un año de mucha incertidumbre en todas las áreas y el Espectáculo no fue la excepción. La industria de la televisión, el teatro, el cine y la música se vieron afectadas. Pero el streaming fue el gran triunfador inmune, con todas las miradas en plataformas como Netflix o Amazon Prime Video y en los shows musicales y obras teatrales que encontraron una salida para enfrentar el gran impacto en la economía artística.

Los 10 hechos resaltantes del año que obligó a una nueva adaptación en diferentes sectores:

1.Televisión pandémica con la mesa servida: Almuerzos reload y cocinas calientes.

Juanita, Mirtha y Marcela, tres generaciones en la TV. Foto El Trece

Un año sin estrellas en la televisión abierta, resguardados muchos por el coronavirus. Entre ellas, la falta de ficción local en la TV abierta y la delicada situación de Polka que se agravó por la emergencia sanitaria ya que no hubo producciones o las que estaban adelante debieron cortarse abruptamente.

Marcelo Tinelli no pudo mostrar un nuevo certamen del "Bailando por un sueño" y dejó su lugar al "Cantando 2020" con Laurita Fernández y Ángel de Brito en la conducción, que se robó parte de su público en cada noche.

El Cabezón de Bolívar quiso volver con un especial de humor en octubre pasado, pero no se concretó por la pandemia y el protocolo de tener que mantenerse a distancia. En su lugar, el Cantando robó protagonismo con famosos frente al micrófono ante un polémico jurado integrado por Oscar Mediavilla, Moria Casán, Nacha Guevara y Karina La Princesita.

Laurita Fernández y Ángel de Brito, El Trece.

En el caso de Mirtha Legrand, cedió su silla de cabecera en la mesa de sus dos programas a su nieta Juana Viale y sólo reapareció para cenar con ella el sábado previo a Navidad en el tradicional “Almorzando con Mirtha Legrand”. Por su parte, Juana demostró tener muñeca para hacerse cargo del sagrado lugar que su abuela lleva adelante hace décadas en la televisión argentina. Con un aire renovado y desprejuiciada como siempre, se ganó su lugar en la pantalla. Recibió elogios y se bancó críticas.

Entró bailando cumbia con “Par-Tusa” de El Dipy. Feliz por el fin del ciclo, dejó una frase sin pelos en la lengua: "Ya está, terminamos, váyanse todos a la p... que los p...", disparó la joven conductora. Luego, agradeció a todo su equipo. "Muchas gracias a todo este equipo maravilloso por haberme hecho el aguante de algo que no sabía hacer al principio... No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible sin hacerlo sin todos ellos", dijo Viale con su autocrítica. Agradeció a su familia y a su novio Agustín, se cambió al aire y se retiró con short y remera. "Terminé el ciclo maravilloso que me tocó vivir... me voy, esto es lo que soy yo, esta es Juana Viale", dijo y se fue con Tota, su perra.

Susana Giménez directamente postergó su vuelta hasta 2021. Refugiada en gran parte del año en Uruguay, la Diva de los teléfonos se tomó otro año sabático y se resguardó del covid-19 que tantos cambios produjo en la televisión argentina.

MasterChef Celebrity. Foto Telefe

Las grandes apuestas de la pantalla fueron los realities gastronómicos. La Cocina fue protagonista con MasterChef Celebrity, Bake Off y El gran premio de la cocina se convirtieron en los protagonistas de la grilla televisiva. Telefe tuvo en MasterChef Celebrity, conducido por Santiago del Moro, su "salvación" en el año de pocos recursos (económicos y humanos) en la pantalla chica y hasta tuvo picos de 21 puntos, un número inusual para la televisión actual. Entre los participantes contó con Claudia Villafañe, que tuvo que hacer frente en el final del año a la muerte de su ex marido, el querido astro del fútbol Diego Maradona.

Carina Zampini. Foto El Trece

En El Trece, El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini, también se destacó y generó alegría en el canal.

Punto aparte para destacar que muchas figuras de la televisión tuvieron que ponerse en aislamiento por haber sufrido de Covid-19. Resguardándose y poniendo de aviso a compañeros de programas ante la situación.

2. Teatro bajo el Protocolo: telones sin levantar y preocupación económica.

Teatro Maipo, a puertas cerradas.

Sobre las tablas quedó el acuerdo entre los gobiernos y el sector teatral por la vuelta del público a las salas con avances y actos fallidos. Fue en octubre cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que no habría temporada de verano en la Costa. Para el sector, fue la peor noticia. El producto Lino Patalano lo definió en pocas palabras: "Sentí una puñalada en el medio del corazón". Pero tres días después, el Gobierno provincial dijo lo contrario. Y ya en noviembre, el Gobierno nacional decidió que varias jurisdicciones pasaban del aislamiento al distanciamiento social... y cuando parecía que los teatros del circuito porteño volvían a la actividad, no ocurrió. Aadet dijo que "el teatro y la música en vivo no forman parte de la agenda política" y a los tres días después, cuando actores y actrices se quejaban en la puerta del Broadway, una reunión concluyó en un acuerdo. Un mes después, en diciembre, el Gobierno de Córdoba prohibió la actividad teatral y musical en la provincia, y la municipalidad de Villa Carlos Paz confirmaba que sí habrá temporada teatral. Idas y vueltas, con decisiones en medio de la pandemia, que tuvieron en vilo a la comunidad artística.

Fue a principios de junio cuando un revelamiento sobre 120 espacios culturales, teatros alternativos, clubes de música y espacios de circo porteños demostró que sólo el 22% de estos espacios habían podido pagar el alquiler de abril. Desde el cierre del Cultural Freire, en Colegiales a diferentes salas que se sumaron. Otro relevamiento más reciente de distintas entidades vinculada al sector mostraba que el 74% de los trabajadores y artistas no tienen su trabajo registrado. Del 26% que sí tiene su trabajo registrado casi el 40% perciben un salario menor al salario mínimo. Aseguran que el sector "está en serio riesgo". Tras un 2018 y un 2019 donde se hablaba de "la crisis del teatro", había remontado al inicio del 2020 pero la pandemia frenó todo lo que se había logrado con éxitos como Una semana nada más, Cabaret, La verdad, ¿Qué hacemos con Walter?, Carcajada salvaje, Los bonobos, Kinky Boots, Después de nosotros, Hello, Dolly! Todo se llevó al streaming con reposiciones de esas obras y suerte variada y ahora se apuesta al regreso de Brujas para el verano.

3. El cine, con la pantalla apagada

Sala de cine vacía en pandemia. Archivo.

Los cines cerrados durante nueves meses de pandemia de este 2020 generaron pérdidas innumerables en Argentina. Desde el 16 de marzo, las salas quedaron cerrados y hasta hubo cancelación y postergación para 2021 de muchos estrenos importantes. Algunas de ellas fueron directamente a las plataformas de streaming como el caso de Mulán y Soul.

Sin dudas, la nueva forma de ver cine fue la gran ganadora del año ya que no se vio afectada sino que fue más consultada que antes. El encierro y aislamiento potenció al streaming. Netflix también sumó en la Argentina algunos títulos como Corazón loco y Crímenes de familia, que no pudieron pasar por las salas.

Cannes y el Bafici fueron los festivales que no pudieron celebrarse. Mientras que en Mar del Plata, se usó el formato online para llevarlo adelante.

4. El streaming, el rey del año.

Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía. La creación de Netflix.

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney+ se potenciaron en este 2020 en medio de cierres de cines y teatros. Servicios para el entretenimiento para todas las variedades: familia, adultos, adolescentes y chicos. El streaming es presente y futuro con apuestas destacadas.

En el caso de Argentina, dos crímenes verdaderos se robaron la atención en el año donde la ficción de la TV abierta quedó marginada. Una muy buena repercusión en la región para dos éxitos de Netflix: los documentales Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía y Carmel (con la historia de María Marta García Belsunce).

Carmel, la historia de la muerte de García Belsunce. Foto Netflix.

Además, también marcaron tendencia el film Crímenes de familia y la serie comedia Casi feliz con Sebastián Wainraich y Natalie Pérez, creación del propio Wainraich y Hernán Guerschuny.

Casi Feliz. Foto Netflix.

5. Hollywood, sin luces y en silencio.

Parasite

Lo último importante, aunque se creía que sería lo primero en cuanto al cine de Hollywood en el año, fue la entrega de los Oscar. Con la sorpresa llamada Parasite, film surcoreano que en febrero hizo historia como el primer film extranjero no producido en los Estados Unidos que se llevó el premio a la mejor película.

Los ganadores de la noche del Oscar. Reuters.

Así, la Academia de Hollywood introducía mayor diversidad en las producciones cinematográficas votando lo distinto. Luego, el cierre de salas, muy pocos rodajes y el recalculando con toda la apuesta en sus estrenos por streaming. Una nueva forma de trabajo, ante la pandemia que todo lo cambió.

6. Autocine, autoconciertos, autoteatro... opciones de diversión.

Autocine en Mar del Plata.



Sin cines, el autocine tomó protagonismo. Fue en julio cuando se abrieron y se convirtieron en una opción de distracción, incluso hasta romántica. Por otro lado, la situación pandémica generó que el Cirque du Soleil (gran compañía a nivel mundial) se declarara en bancarrota. Y la compañía Cirque XXI (quinta generación de artistas circenses) encontró el auto-circo tras quedar varada en Merlo, San Luis, que inició su primera función con público el 19 de mayo. Además, dos nombres del espectáculo se animaron a más: Nito Artaza y Cecilia Milone inauguraron el autoteatro con sus shows, en otra experiencia llevada adelante para paliar la crisis económica.

7. Destacados de la Música: las reproducciones mandaron, Spotify el elegido.

Bad Bunny

Todos los logros se dieron en base la cantidad de reproducciones dentro de la industria musical. La gente eligió a sus preferidos. Las audiencias en los celulares, la mayor parte dentro de sus hogares. Así, Bad Bunny fue el artista más escuchado en el mundo desde la plataforma Spotify, con más de 8.300 millones de reproducciones. El argentino que logró el podio más importante fue el productor Bizarrap. El trap marcó el camino y cosechó varias candidaturas al Latin Grammy como "Nuevo Artista", pero aún no conquista el público internacional. A pesar de ello, hay que nombrarlos: Cazzu, Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Nathy Peluso y WOS, se ganaron su lugarcito entre los preferidos con sus canciones. De los clásicos de nuestra música, los premiados fueron Fito Páez y David Lebón.

Tini

Mientras que artistas como Tini y Lali siguieron difundiendo sus canciones nuevas a través de la plataforma y también de las redes sociales como Instagram y YouTube.

Uno de los artistas más escuchados del año fue Camilo que impuso sus hits por todos lados con bailes coreográficos que inundaron las redes.

También Sebastián Yatra siguió el mismo camino con varios éxitos Spotify, YouTube y todas las plataformas musicales que difunden música.

Mau y Ricky también lograron posicionar varios temas entre los elegidos de la gente a la hora de darle un poco de diversión al año distinto.

8. Festivales solidarios y pérdidas económicas

Por un lado, aunque en la historia de la música popular aparecen megafestivales dedicados a grandes causas, desde hace 50 años, la pandemia dejó relegado ese fenómeno que comenzó con expresiones como el One World: Together At Home, en abril, a nivel global, para agradecer el trabajo del personal de la salud y otras áreas esenciales. También se dieron el Quilmes Rock y el Cosquín Rock, orientados a apuntalar la frágil situación económica del sector de la industria de la música, especialmente de quienes en ella trabajan.





Por el lado de las pérdidas económicas, se sabe que la industria de la música terminó el año con un saldo negativo de 30.000 millones de dólares, según Pollstar. Como ejemplo vale el increíble Live Nation, de shows impactantes en el mundo. En abril, se anunció que el rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, había comprado el 5,7% de sus acciones. Pero Covid-19 frenó las buenas expectativas del año y tuvo en sus balances una baja interanual del 81% de sus ingresos por conciertos. Será difícil de remontar.

9. Romances y separaciones en pandemia.

Tini y Yatra: Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron el final de la noviazgo en mayo de este año en plena cuarentena por el coronavirus. El anuncio lo hicieron de manera conjunta desde sus redes sociales con un mismo comunicado anunciando la separación. "Hola. Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos", comentaron. Luego de la separación, las cosas se pusieron bastante tensas tras fuertes rumores que vinculaban al cantante colombiano con Danna Paola.

Lali y Santiago: Lali Espósito confirmó a fines de septiembre del 2020 la triste noticia de su separación del productor musical Santiago Mocorrea, su pareja desde hacía más de tres años. "Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy", escribió la cantante y actriz en su cuenta de Twitter.

Guillermina y Marcelo: tras varios rumores, Marcelo Tinelli confirmó en redes sociales su separación de Guillermina Valdés a fines de junio del 2020. "Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi ocho años hermosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos y compartimos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes", expresó el empresario. Pero el distanciamiento duró poco. "Estamos reconciliados", confirmó el conductor en agosto.

Camila y Mariano: fue allá por marzo, a días antes de que comenzara el distanciamiento social dispuesto por el gobierno nacional, cuando Mariano Martínez y Camila Cavallo confirmaron su separación luego de rumores de crisis. La pareja se había conocido en el 2016 y juntos tuvieron una hija, Alma. "Fue por el desgaste y las diferencias. Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos", explicó la modelo en diálogo con Gente.





Cande y Coti: tras un escandaloso divorcio, Coti Sorokin blanqueó un sorprendente romance con Candelaria Tinelli. "Que estés tan solo con lo bueno que estás", había escrito ella acompañando una foto de él que publicó en sus historias de Instagram. Viajaron juntos a Mendoza y luego se confirmó la noticia sobre su relación que llevaba algunos meses. .

Brenda y Duki: por su parte, en marzo del 2020, el cantante de trap Duki y la actriz Brenda Asnicar confirmaron su noviazgo a través de un video publicado en Instagram. Habían viajado juntos a Santa Clara del Mar y a un festival en El Calafate. En el video, publicado por Duki, podía verse que Asnícar estaba en su casa y que había compartido un almuerzo junto a sus padres.

Elba y Jorge: en noviembre, mientras hablaba con Los Ángeles de la Mañana sobre el divorcio de Valeria Lynch y Cau Bornes, la abogada Elba Marcovecchio -parte del estudio de Fernando Burlando- sorprendió revelando noviazgo con Jorge Lanata. "Sí, es cierto que salgo con Lanata y estoy enamorada desde el primer día", admitió. "De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1", aseguró sobre su vínculo "muy intenso".

10. El triste adiós a las estrellas.

En este 2020 también hay que mencionar el "In Memoriam". Fueron muchas las pérdidas de grandes en el mundo del Espectáculo.

Quino y Mafalda, únicos.

La magia de la pluma se apagó con la muerte de Joaquín “Quino” Salvador Lavado, el padre de Mafalda, fallecido a los 88 años. Su deceso se dio tan solo un día después de que se cumplieran 56 años desde la primera publicación de su máxima creación: la niña que todo lo reflexiona y nos hace reflexionar.

Carlos Calvo. El adiós al querido Carlín.

De la televisión y el teatro, hubo una triste despedida al animador Raúl Portal, al Les Luthiers Marcos Mundstock; a los actores Carlos Calvo (el querido Carlín falleció el 11 de diciembre a los 67 años en centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios), a Silvia "Goldie" Legrand, Beatriz Bonnet y Hugo Arana; y a los directores Hugo Urquijo, Agustín Alezzo y Fernando Pino Solanas.

Mundstock, el Luthier.

Hugo Arana. Pino Solanas.

En el folklore, se despidió a Manolo Juárez y los Chalchaleros Juan Carlos Saravia y Eduardo Polo Román. También en la música se dijo adiós al cantautor Gabo Ferro, al músico y actor Horacio Fontova, la cantautora Rosario Bléfari y al cantante popular Sergio Denis.

Sergio Denis.

El 28 de diciembre, casi cerrando el año falleció el increíble y romántico compositor de boleros, Armando Manzanero.

Armando Manzanero. Reuters

En el mundo del cine se nos fueron Sean Connery (el recordado Agente 007 / JamesBond), David Charles Prowse (quien fuera uno de los villanos más importantes del cine de ciencia ficción, Darth Vader, falleció a los 85 años el 29 de noviembre de 2020 luego de contraer coronavirus), Naya Rivera (Santana en la popular serie Glee, falleció a los 33 años el 8 de julio tras cinco días desaparecida, habiéndose ahogado en un viaje en barco que realizó junto con su hijo de cuatro años en el lago Piru, estado de California).

Sean Connery, un seductor del cine.

También Terrence McNally, Kirk Douglas (padre de Michael Douglas), Kim Ki-duk, David Hemblen (voz de Magneto en X-Men), César Árias (voz de Naruto, Dumbledore en Harry Potter y Charles Xavier en la serie X-Men), Chadwick Boseman (quien saltó a la fama mundial por su rol como la Pantera Negra en las películas de Marvel, falleció sorpresivamente el 28 de agosto, a sus 43 años, luego de una batalla de tres años contra un cáncer de colon).

Eddie Van Halen. REUTERS.

De la música, se fueron Ennio Morricone, Eddie Van Halen (uno de los guitarristas más importantes de la música), Kenny Rogers, Olivia de Havilland, Little Richard, Luis Eduardo Aute. Del mundo de la moda, falleció el 29 de diciembre el diseñador Pierre Cardin.

Incluso, algunos de ellos fueron víctimas de complicaciones provocadas por el Covid-19. Y peor aún, tuvieron sepelios en soledad obligados en estos tiempos pandémicos. Sí hubo grandes muestras de afecto y despedida en las redes sociales.

2020, un año de recalculandos en el Espectáculo que ya tiene la mira puesta en lo que vendrá para enfrentar la situación mundial de la mejor manera posible.