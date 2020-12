Producción industrial. Foto: NA.

La producción manufacturera de las empresas chicas y medianas cayó 3,5% interanual en noviembre, y el 63% de las industrias tuvo problemas de abastecimiento, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad, la falta de insumos volvió a ser un factor determinante, especialmente entre las empresas más chicas, que fueron más relegadas en las entregas.

Así, el Indice de Producción Industrial Pyme que elabora CAME alcanzó un valor de 77,2 en noviembre y en once meses de 2020, la industria pyme acumuló una baja del 16,4%.

El informe reveló que, en noviembre, hubo cuatro sectores con subas anuales en sus niveles de producción: Productos de caucho y plástico (+2,7%, con cinco meses consecutivos en alza); Productos químicos (+7,5%); Material de transporte (12,2%) y Maderas y muebles (+1,8%).

Por su parte, Calzado y marroquinería continuó siendo el rubro con mayor caída interanual (-16,3%): para CAME, este sector no repunta porque "para el calzado formal de hombres y el escolar no hay demanda y no hubo en casi todo el año. Como en el resto de los sectores, complicó a la producción la falta de cuero y de otras materias primas".

En noviembre, los niveles de rentabilidad fueron positivos para el 44,3% de las empresas, los mismos valores de octubre; para el 34% fue nulo y para el 16% negativo, reduciéndose así la proporción de empresas con rentabilidad negativa frente a octubre, puntualizó el reporte.

Y añadió que sobre las expectativas, cayó de 11,8% a 9,5% la proporción de empresas que espera que la producción continúe bajando en los próximos seis meses, mientras que subió de 27,8% a 30,8% las que esperan aumentos.

Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes de todo el país.