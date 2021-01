Cabello, contra el presidente argentino. Foto: NA.

El titular de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a arremeter contra el presidente argentino, Alberto Fernández, a quien acusó de "frío" por descartar el impulso de una "revolución" durante su Gobierno.

Pese a que Fernández avaló al Gobierno chavista la semana pasada al enviar a un representante a la apertura del Parlamento, el vínculo entre ambas administraciones volvió a recalentarse a partir de los dichos de Cabello, uno de los hombres más fuertes del Gobierno que encabeza Nicolás Maduro.

"Seré breve: tibio no, frío. Nosotros Venceremos", fue el mensaje de Cabello en Twitter al reproducir un tuit de un militante kirchnerista que cuestionaba a Fernández por sus declaraciones en las que afirmaba que "hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución" y aclaraba que ésa no era su "idea".

"Hay gente en el FdT que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", había asegurado Fernández.

Desde el comienzo de su gestión, Fernández mantiene una posición ambigua respecto del chavismo venezolano: por momentos critica lo que considera arbitrariedades y abusos de poder en el país caribeño, pero se niega a hablar de "dictadura" e intenta balancear con la postura del kirchnerismo duro que sostiene un apoyo total al Gobierno de Maduro.

Semanas atrás, Cabello ya había tildado de "tibio" a Fernández en el programa de televisión que conduce.

"Alberto Fernández: tiene la piel delicadita, yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. Da tristeza que en escenario donde Venezuela y Argentina iban juntos, ahora la tibieza da por andar separado", dijo el dirigente chavista.

El apoyo de Argentina a la declaración de la ONU que denunciaba violaciones a los Derechos Humanos con foco en la responsabilidad del Gobierno chavista, sumado al hecho de que Fernández no promovió la reincorporación de Venezuela al Mercosur como socio pleno tensó y enfrió las relaciones bilaterales.

"Al presidente de Argentina no le gusta que le digan tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller (Felipe Solá) cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá y nosotros exigimos respeto", se había quejado Cabello a principios de diciembre.

"No se moleste señor Fernández, si usted es tibio asúmase, nosotros en Venezuela somos revolucionarios calientes, hervimos. No andamos con medias tintas ni con si guabineo, aquí en Venezuela, sino sabe lo que es guabineo (dar vueltas) seguro alguien se lo explica", agregó.