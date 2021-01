Torre de Telecom en Puerto Madero

Telecom tiene decidido poner en venta su emblemática torre de 15 pisos ubicada en Puerto Madero, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo.

El grupo empresario analiza el monto: quiere US$150 millones por el primer edificio de oficinas construido en el barrio más joven de la ciudad.

La torre fue diseñada por el estudio de arquitectura estadounidense Kohn, Pedersen, Fox Associates (KPF), asociados con el estudio argentino Hampton-Rivoira y construido por Benito Roggio Construcciones.

La estrategia sería comenzar a ofrecerlo en marzo pero los brokers inmobiliarios consideran que el precio requerido por la compañía es demasiado alto. Especialistas destacan la buena ubicación del edificio, justo en el inicio de Puerto Madero pero sin cruzar el dique.

Dicha decisión se suma a la venta anunciada por YPF. La petrolera puse en venta su edificio corporativo también ubicado en Puerto Madero, en boulevard Macacha Güemes 515, una icónica obra del arquitecto tucumano César Pelli.

En este caso la compañía busca conseguir un comprador dispuesto a desembolsar US$400 millones. La determinación de la petrolera parte de la estrategia de desprenderse de algunos activos con el objetivo ganar eficiencia y reasignar esos recursos al core del negocio.