Claudia Villafañe y Analía Franchín, finalistas.

Se conocieron los dos finalistas que el próximo lunes compertirán por el título de mejor cocinero de MasterChef Celebrity.La definición entre Claudia Villafañe, Analía Franchín y el Polaco generó más de una sorpresa.

A Franchín se la vio nerviosa, desconcentrada y desdibujada, quedando siempre al límite de la eliminación y sin embargo se convirtiera en la primera finalista.

Por otro lado a El Polaco,que estaba nervioso, el jurado le metía presión, cosa que no hicieron con Villafañe.

Noticias relacionadas

"Fue un programa espectacular, me sentí muy bien y muy cómodo. He estado en otros lugares y no me sentí tan cómodo, porque se meten en otras cosas de tu vida. De acá me llevo a un amigo, que es el Turco García, que lo quiero mucho y no lo conocía. Aprendí un montón, todas las cosas que aprendí de ustedes lo voy a implementar en casa, con mi familia", dijo el cantante en su despedida.

Recordemos que MasterChef Celebrity tendrá su gran final el 18 de enero. Y comenzarán a grabar la segunda temporada en febrero, para luego tener su estreno en marzo.