Volcán Etna en erupción. Foto: Reuters.

El volcán Etna entró en erupción, dejando espectaculares imágenes de los ríos de lava que se deslizaron montaña abajo. Ubicado en las costas de la isla de Sicilia, en Italia, es uno de los volcanes más activos de Europa.

El Instituto Internacional de Geofísica y Vulcanología italiano informó que sus cámaras de vigilancia captaron una fuerte explosión en el cráter sureste, luego de que estuviera moderadamente activo durante una semana.

La explosión inicial duró unos pocos minutos y generó una nube de ceniza volcánica que se dispersó rápidamente en la atmósfera, dejando depósitos en las inmediaciones en la localidad cercana de Fleri. En tanto, los ríos de lava continuaron fluyendo por varias horas.

En su último comunicado, el Observatorio Etneo informó que en el cráter sureste aún hay erupciones esporádicas de ceniza, pero que son rápidamente dispersadas por los vientos de gran altura. También observaron, mediante sus cámaras, que los flujos de lava, confinados al área de la cumbre, se están enfriando. En cuanto a los temblores, señalan que todavía se encuentran en niveles de intensidad medios.

