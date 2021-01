Los Bonnitos, grupo musical.

Los Bonnitos, una de las bandas de cumbia pop más populares de Argentina, presentan su nuevo single “30 de Abril”. Desde sus inicios, interpretan en versión cumbia grandes hits de música popular como “Cae el Sol”, “Fantasmas”, etc. Más tarde vinieron los temas propios que se convirtieron en esas canciones infaltables en cada fiesta como “Tu ritmo”, “Dame la mano”, “Lo intentamos”, entre otros.

Luego de varios meses buscando la forma de seguir con la música en medio de la pandemia, Los Bonnitos se reinventaron y salieron al ruedo vía streaming para encuentros, convenciones y reuniones para alegrar a la gente, esta vez, desde sus casas y en muchos casos junto a sus familias.

Mientras tanto nacieron nuevas canciones, ellos mismos describen la etapa creativa: “Algunos escriben más, otros se encargan de los arreglos musicales, pero cada uno pone su granito de arena. Una vez que tenemos un tema, lo llevamos al ensayo, lo probamos y después hacemos una votación para decidir si lo grabamos o no”. Así surgió el tema “30 de abril” para bailar al ritmo de LOS- BO-NNI-TOS” y darle la bienvenida al 2021.

Los Bonnitos surgieron a finales del 2012 cuando un grupo de amigos decidió reunirse a tocar cumbia para darle una sorpresa a un amigo, apodado “El Bonito”, en su casamiento. Desde ahí, no pararon más. Grandes éxitos como “Tu Rimo” “Dame la mano”, “Baila Baila”, "Lo Intentamos" (FT. Grupo Play), “Vas a quedarte”, “Mírame” (FT. Sonora Master) o el tema que los alzó a la fama “Cae el sol”, son el alma de toda fiesta. Sus integrantes son Felipe Muslera (guitarra y voz principal), Esteban Gelormini (teclados), Francisco Corbacho (timbales), Santiago García Vozzi (güiro y animación), Santiago Moreno (octapad), Diego Gil (bajo) y la bonita Agustina Keena (voz principal femenina).

Los Bonnitos se han presentado en importantes venues como el Estadio Luna Park, DIRECTV Arena y Arena Maipú Stadium. Además, conquistaron otros países como Uruguay, Paraguay y Chile, convirtiendo cada lugar en una fiesta para cantar y bailar.