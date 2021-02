Miguel Acevedo, presidente de la UIA.

En una entrevista con Matías Bonelli, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, dijo que "hoy hablar de pisos, topes o tiempos es muy difícil y apresurado. Nadie sabe cómo va a evolucionar todo".



"Es muy pronto para hablar de respetar el 29% que se intenta imponer porque nadie sabe cómo sigue esto. Hay que ver como sigue esto, si hay rebote o no. Hoy no tiene mucho sentido esta discusión, incluso por temas claves como la inflación", determina Acevedo.

En cuanto a la tratativa con el gobierno, el presidente de la UIA dice que: "Iremos y hablaremos. No tenemos ningún problema en este sentido. Pero lo interesante sería hacerlo para entender cómo cada uno ve el escenario, y no para ya comenzar a definir cómo serán las paritarias. Insisto: hoy no se puede hablar de números. Estamos recién en febrero y sería apresurado".

En relación a la doble indemnización y la prohibición de despidos, Acevedo revela: "Hoy no podemos hacer nada con esto porque el Gobierno acaba de postergar esta medida por tres meses. Pero no hablamos de despedir o no, sino de que nos den las herramientas, sin que esto luego necesariamente se vea reflejado en reducción de puestos. Ya salimos de la excepcionalidad que planteó la pandemia. De a poco habría que ir revisando esto porque hoy no podemos seguir trabajando como se hacía hace algunos meses".