Leo García.

Leo García fue a fondo contra el trap y el reggaetón, le dedicó un párrafo aparte a los hijos de Ricardo Montaner y trató de misógino a José Palazzo, el organizador del Cosquín Rock.

El cantante lanzó una cataratas de tuits, en donde atacó a los nuevos géneros musicales y despotricó contra los venezolanos y colombianos que "contaminan" la música de nuestro país.

" Muerte al trap y los reggaetones. Larga vida al rock nacional argentino, al Indio, a Charly, a Cerati y a Moura. La cultura la hacemos entre todos. Argentina no perrea", expresó el cantante. Pero el mensaje que causó mayor malestar fue cuando criticó a los inmigrantes de Venezuela y Colombia: "Si le dan bola a esa mie... es porque está lleno de venezolanos y colombianos en nuestro país Argentina. Basta, alguien lo tenía que decir y ese soy yo, vayan con su mie... a su cultura. Argentina es música, no basura. Vayan a perrear a su país, no invadan mi cultura manga de chicanos".