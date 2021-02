Santiago Morro.

El delantero uruguayo Santiago "Morro" García, que fue encontrado muerto en su departamento de la ciudad de Mendoza, había mandado un mensaje de celular que anticipaba su drástica decisión a una mujer policía con la que tendría una relación amorosa, según reveló la Fiscalía a cargo de la investigación.

El futbolista de 30 años, ídolo y máximo goleador de la historia de Godoy Cruz Antonio Tomba, llevaba adelante esta relación complicada, ya que la mujer -de la que no se reveló la identidad- estaba en proceso de separación de su marido.

El diario "Uno" mendocino publicó este domingo que, días antes del suicidio del "Morro", el delantero y la uniformada tuvieron una discusión. Horas después, según se pudo observar en su celular, él le envió un mensaje a la mujer diciendo que se había comprado un arma y se iba a quitar la vida, según las fuentes citadas por el mencionado medio. Con estos datos y si no surge nada extraño de la necropsia que se realizará en las próximas horas, la causa se archivará como "suicidio", una vez que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos obtenga las pericias.

Lo cierto es que esos datos ratifican que García atravesaba una fuerte depresión y estaba actualmente con tratamiento psiquiátrico.

Santiago García, que el pasado miércoles había recibido el alta de coronavirus, había decidido quedarse en Mendoza pese a que no iba a ser tenido en cuenta por Sebastián Méndez, flamante entrenador de Godoy Cruz. El contrato de "Morro" terminaba en junio próximo, por lo que se encontraba en busca de un nuevo destino, que podría ser Nacional de Uruguay, donde ya había jugado, según reveló el vicepresidente de esa entidad.

"Es una pérdida irreparable, no salimos de nuestro asombro. Al Morro lo conozco de toda la vida, hablé el miércoles porque nosotros estábamos contando con él para que viniera en este último mercado de pases", señaló el dirigente Alejandro Balbi. Sin embargo, remarcó: "Había temas contractuales con Godoy Cruz, su mala relación con el presidente (José Mansur). Hace un tiempo que veníamos hablando con él y su representante para que viniera, quería venir a jugar. Es su casa, hincha del club, nació acá. Ha sido un golpazo, no salimos de nuestro asombro". A todo esto, además, se le sumaba que hacía más de un año que no veía a su hija, que estaba en Uruguay, donde no podía ingresar debido a la pandemia de coronavirus.

El jugador de Godoy Cruz fue encontrado este sábado "sobre la cama con un disparo en el parietal derecho con un arma de fuego calibre 22", según explicó la fiscal en declaraciones a la prensa. "Ahora hay que esperar el resultado de la necropsia, científica está trabajando. Sería imprudente decir cuándo sucedió, científica nos va a decir el horario y la causa, debemos esperar esos resultados", añadió la fiscal Ríos.