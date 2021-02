Eduardo Duhalde, ex presidente de la nación Argentina.

El ex presidente de la República Argentina Eduardo Duhalde dará una entrevista exclusiva por Cana 26 este domingo a las 22 hs. donde hablará de política Argentina y los desafíos que tiene la gobernabilidad en estos momentos de incertidumbre social.

Los periodistas Gustavo Mura y Sebastián Dumont hablarán a solas con el político que tuvo que afrontar una de las crisis más grandes de la historia Argentina. El ex mandatario desde su hogar revelará los puntos destacados que considera para una viable recuperación del país.

