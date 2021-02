Claudia Ríos Ortiz, madre del "Morro" García.

La fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación por el fallecimiento del futbolista Santiago García, afirmó que su muerte se produjo el jueves, dos días antes de haber sido hallado su cuerpo en su departamento de la ciudad de Mendoza, y que "no hubo intervención de terceros" en el hecho, mientras que la madre del delantero apuntó contra el presidente de Godoy Cruz, José Mansur.

"Hay diferentes comunicaciones que se efectuaron el 4 de febrero en la madrugada, por lo que estamos hablando de aproximadamente esa fecha como el momento de su fallecimiento", señaló la fiscal tras las primeras pericias. Además, confirmó que "no hubo intervención de terceros de acuerdo al escenario" en el que fue encontrado el cadáver, aunque se busca precisar "si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su propia autoeliminación".

"Está declarando la mamá, el hermano, se está tomando declaración vía skype con la mamá de la criatura de Santiago García y un futbolista de Uruguay", añadió Ríos. Por su parte, la madre del delantero cargó contra Mansur en declaraciones al medio El Sol de Mendoza: "Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó, me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur", sostuvo Claudia Correa.

En la misma línea, la mujer manifestó: "Dijo que era un líder negativo y debería haberlo limpiado, pero mi hijo siempre fue humilde, bueno, ayudó a todos los que encontró, fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie. Mansur se va a acordar cada día de mí". "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas", continuó Correa.

Santiago García, que el pasado miércoles había recibido el alta de coronavirus, había decidido quedarse en Mendoza pese a que no iba a ser tenido en cuenta por Sebastián Méndez, flamante entrenador de Godoy Cruz. El contrato de "Morro" terminaba en junio próximo, por lo que se encontraba en busca de un nuevo destino, que podría ser Nacional de Uruguay, donde ya había jugado, según reveló el vicepresidente de esa entidad. Además, la fiscal señaló en horas de la mañana que el futbolista había mandado un mensaje de celular que anticipaba su drástica decisión a una mujer policía con la que tendría una relación amorosa.

El histórico goleador del "Tomba" fue encontrado este sábado "sobre la cama con un disparo en el parietal derecho con un arma de fuego calibre 22", según explicó Ríos en declaraciones a la prensa.

