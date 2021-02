Usurpación en Recoleta, Foto: Canal 26.

El acontecimiento se sitúa en una casa en las intersecciones de las calles Jean Jaures y Mansilla en el barrio porteño de Recoleta. Una pareja denunció haberle alquilado un departamento mediante la red social Facebook a un hombre que no era el dueño y los estafó.

Nancy y su pareja le alquilaron un departamento a un hombre llamado Hernán Gonzalo Rizzo que mediante las redes ofrecía la propiedad para habitar de buena fe. Hace más de un año la operación fue exitosa hasta que hace meses sucedió algo inpensado que dejó a los inquilinos desencajados.

"Nos quedó debiendo dinero de trabajos que le hicimos en otros departamentos que él supuestamente era propietario y allí comenzó el inconveniente", revela la mujer.

La mujer reveló que un día se encontraron sin ninguna de sus pertenencias ni tampoco sus mascotas que estaban dentro del lugar donde le alquilaban a Rizzo.

"Llegué a mi domicilio y vi que él estaba adentro junto con amigos robándome todo hasta que llamé a la policía y vinieron a declarar con él", afirmó la mujer.