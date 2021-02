Santiago Silva, Argentinos Juniors.

El delantero uruguayo Santiago Silva aseguró que no se retirará del fútbol profesional y consideró que fue "una locura" el apoyo que recibió en redes sociales respecto del pedido para que le levanten la sanción impuesta por doping, surgido mientras realizaba un tratamiento de fertilidad.

"Acá estamos en un momento de injusticia, pero sobrellevándola como tiene que ser, como es mi forma, como me gusta a mí. Ante la adversidad siempre hacia adelante, pensando en positivo", expresó el atacante en declaraciones radiales.

En cuanto a la sanción, explicó: "Buscaba mi tercer hijo y estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, esto fue en enero del año pasado. En febrero de ese año tuve un control antidoping y después de tres meses me llegó una carta diciéndome que había una sustancia que no estaba bien".

"Hicimos la contraprueba y me dio una hormona más elevada que la otra, que fue la testosterona. Después de eso me dijeron que no podía jugar, fui a varios lados y me cerraron la puerta", continuó.

El experimentado delantero, de 40 años, recibió en octubre un duro cachetazo a su carrera deportiva, ya que una resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado la sanción de dos años por doping, que entró en vigor en forma automática.

De esa forma, Silva rescindió con Argentinos Juniors por el control antidopaje positivo surgido en la Comisión Nacional Antidopaje por altos niveles de testosterona (una hormona sexual masculina que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos) en un partido frente a Newell's por la Copa de la Superliga, el 12 de abril de 2019, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima La Plata.

"No me podés dar dos años por querer tener un hijo, no es que tengo un problema y me drogo", se quejó Silva, y añadió: "A mí no me va a ayudar nadie, ellos me dieron la sanción pensando que porque tenía 40 años me iba a retirar. Voy a seguir jugando, me voy a retirar yo y lo voy a hacer cuando me plazca".

Sobre el respaldo recibido en los últimos días, señaló: "A mí lo que me da ganas y energía después de mí familia, es la gente. Lo que hicieron en las redes sociales fue una locura, no es normal. Me emociona el apoyo y que la gente sea solidaria".

"Sin dudas, este es el partido difícil que me toca jugar. Y si tengo que esperar dos años, los voy a esperar, va a ser el gol que más voy a gritar. Cuando vuelva a jugar lo voy a hacer en primera división, porque estoy bien, pero si me tengo que ir a la C, iré", finalizó el uruguayo.