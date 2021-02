Maite Lanata.

La joven y talentosa actriz, Maite Lanata, estuvo de visita en el programa de Jey Mammon por América, Los Mammones, donde habló de sus nuevos proyectos y realizó una insólita confesión que dejó a más de un televidente con la boca abierta.

El conductor comenzó a adentrarse en el tema preguntándole si era verdad que es cabulera a lo que ella respondió de manera afirmativa y le pidió que hable un poco más sobre el tema.



“Sé que quedé elegida para la película Mía porque fui al casting con una camperita roja que no me la saqué desde que salí”, reveló Lanata.



Sobre como obtuvo el papel, la actriz contó: “Mi mamá hacía cosas con porcelana fría, muñequería para chicos y puse la cabecita de una nena, hicimos todo un gualicho con mi vieja, toda una macumba para quedar “¿Hacés macumbas?”, le preguntó Jey a lo que ella respondió “hago macumbas”.

“Mi vieja es muy de eso, no puede pasar por debajo de una escalera, o ve un gato negro y tenemos que dar tres pasos para atrás”, agregó.