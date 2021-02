Cecilia y Máximo, pudieron despedirse del ex presidente.

La ex modelo chilena y ex esposa de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, pidió "descanso eterno" para el ex mandatario argentino, al tiempo que agradeció que su hijo Máximo pudiera despedirse de su padre "en paz y a solas".

"Con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo", aseguró la ex Miss Universo.

En un comunicado, la ex esposa de Menem entre 2001 y en 2003 expresó sus condolencias "al resto de su familia" del riojano, con quien tuvo a su hijo Máximo Menem Bolocco, de 17 años.

"Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos", resaltó la chilena.

Y expresó: "Quisiera además de acompañar a mi hijo en su dolor, hacer extensivas mis condolencias al resto de su familia".

Semanas atrás, Máximo viajó a Buenos Aires y pudo mantener un encuentro con Menem.

"Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él", había dijo Bolocco en esa oportunidad.