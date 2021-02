Julio De Vido - Alessandra Minnicelli

La dirigente Alessandra Minnicelli, esposa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, denunció que ella y su marido fueron borrados de los registros de afiliados del PJ, luego de la presentación de listas para las elecciones partidarias.

Minnicelli integra la lista que encabeza el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, como candidato a presidente del PJ, en paralelo a la nómina oficial que encabeza el presidente Alberto Fernández.

Tras la presentación de las listas el pasado lunes por la noche, Minnicelli envió una nota al actual titular del PJ, José Luis Gioja, en la que denunció haber detectado "una gravísima irregularidad" sobre su filiación partidaria y la de su esposo, quien se encuentra detenido.

"Revisando los registros de afiliación verifico que hemos sido ´borrados´ de los listados, motivo por el cual recurro a la página web del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos y advierto que ´no figuramos en el registro nacional de afiliados´", indicó la esposa del ex ministro.

La dirigente y ex integrante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) difundió a través de su cuenta de Twitter una nota del portal Infobae donde se consignó el contenido de la carta que le envió a Gioja.

Minnicelli solicitó al PJ que "tome de inmediato las medidas conducentes a corregir esta flagrante violación al derecho constitucional de afiliarse o desafiliarse que tienen todos los ciudadanos argentinos" y que tanto ella como De Vido vuelvan a ser incluidos "en el listado de afiliados" del Partido Justicialista.

Y es que en caso de no figurar como afiliada al partido la dirigente no solo no podría votar en las elecciones internas del 21 de marzo sino que tampoco podría ser candidata en la lista que encabeza Rodríguez Saá, la cual está sujeta a revisión de la Junta Electoral del PJ.

Minnicelli integra la lista disidente junto al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, entre otros dirigentes.